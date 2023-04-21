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«Идиллия заканчивается». Носович рассказал, как меняется отношение поляков к украинцам

«Идиллия заканчивается». Носович рассказал, как меняется отношение поляков к украинцам

Количество разногласий между поляками и украинцами стремительно нарастает. На претензии к украинским беженцам из-за их поведения и необоснованных преференций наслаивается история с украинским зерном, которое разоряет польских фермеров.

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