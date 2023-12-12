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Депутат из Саудовской Аравии о российских футболистах: «Двери в наши клубы для них открыты, если они могут конкурировать со своими коллегами из других стран»

Депутат из Саудовской Аравии о российских футболистах: «Двери в наши клубы для них открыты, если они могут конкурировать со своими коллегами из других стран»

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты.

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