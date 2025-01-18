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ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины

ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины

Российская армия в ответ на атаки ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), в том числе по конструкторскому бюро «Луч».

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Комментарии
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Л
Леонид -
Это не ответ. Уничтожение впк противника это должна быть повседневная работа. Почему не уничтожаются центры принятия решений? Если наши верхи заявляют, что хохлы без участия пиндосов не могут запускать ракеты по России, почему не принимаются меры в отношении Америки, им, америкосам, похер наши удары по хохлам, хоть их всех уничтожим
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