ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины

Российская армия в ответ на атаки ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), в том числе по конструкторскому бюро «Луч».
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