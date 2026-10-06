MESZ Oct 6: Bullish Breakout Confirmed — 7881 Next? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ has confirmed the higher-time-frame breakout after a 4-hour candle closed above 7,815.
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