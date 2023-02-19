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Тренер «Шинника» Евсеев заявил, что гордится своей командой после драки с украинцами

Тренер «Шинника» Евсеев заявил, что гордится своей командой после драки с украинцами

Главный тренер ярославского ФК "Шинник" Вадим Евсеев заявил, что гордится своей командой после драки с украинскими спортсменами из клуба "Минай", которая произошла отеле Royal Seginus в Анталье.

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