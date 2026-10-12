Медицинской службе системы МВД России – 105 лет

Ежегодно 12 октября отмечается День медицинской службы системы МВД России. Он установлен приказом МВД России от 8 сентября 2007 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым