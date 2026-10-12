Происшествия
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Происшествия

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Медицинской службе системы МВД России – 105 лет

Медицинской службе системы МВД России – 105 лет

Ежегодно 12 октября отмечается День медицинской службы системы МВД России. Он установлен приказом МВД России от 8 сентября 2007 г.

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