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Нижегородская правда

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Средний размер оплаты штрафов ГАИ в 3 квартале составил около 1400 рублей

В третьем квартале 2026 года средний размер платежа по штрафам ГАИ составил 1 417 рублей, причём женщины платили больше мужчин.

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