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Царьград

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Суд на Кубани подтвердил право сирот на бесплатный проезд в транспорте

Суд на Кубани подтвердил право сирот на бесплатный проезд в транспорте

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу администрации Краснодарского края, которая оспаривала судебные акты о признании недействительными региональных норм, ограничивавших компенсацию проезда детям-сиротам средней стоимостью.

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