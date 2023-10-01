Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter) обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в его стране в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов.