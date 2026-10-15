Квартира на родственника супруга: что происходит с семейными деньгами при разводеОдин из распространённых способов вывести недвижимость из возможного раздела при разводе — приобрести квартиру во время брака за счёт общих денег супругов, но оформить право собственности на мать, отца или другого родственника одного из супругов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Убрали пересказ, ...
- В Раде раскритико...
- L Мужчина с топором...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым