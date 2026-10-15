Квартира на родственника супруга: что происходит с семейными деньгами при разводеОдин из распространённых способов вывести недвижимость из возможного раздела при разводе — приобрести квартиру во время брака за счёт общих денег супругов, но оформить право собственности на мать, отца или другого родственника одного из супругов.