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В Муравленко мужчина выстрелил в продавца салютов

В Муравленко мужчина выстрелил в продавца салютов

В Муравленко будут судить мужчину, который в ходе ссоры выстрелил в продавца фейерверков. «Мужчина, находясь на прилегающей территории к торговому павильону «Русский Фейерверк», расположенному на парковке магазина «Магнит Семейный» в ходе словесного конфликта с незнакомым ему продавцом-консультантом, используя малозначительный повод, применил пистолет марки GRAND POWER T12, произведя из него три выстрела в его сторону», – рассказали в прокуратуре Ямала.

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