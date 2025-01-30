В Муравленко мужчина выстрелил в продавца салютов

В Муравленко будут судить мужчину, который в ходе ссоры выстрелил в продавца фейерверков. «Мужчина, находясь на прилегающей территории к торговому павильону «Русский Фейерверк», расположенному на парковке магазина «Магнит Семейный» в ходе словесного конфликта с незнакомым ему продавцом-консультантом, используя малозначительный повод, применил пистолет марки GRAND POWER T12, произведя из него три выстрела в его сторону», – рассказали в прокуратуре Ямала.