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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки MMORPG The Quinfall получат вполовину больше опыта на этих выходных

Игроки MMORPG The Quinfall получат вполовину больше опыта на этих выходных

Игроки MMORPG The Quinfall получат вполовину больше опыта на этих выходныхПока турецкая команда MMORPG The Quinfall продолжает усердно работать над грядущим крупным обновлением, все желающие могут поучаствовать в ивенте 50% All EXP в эти выходные, чтобы ожидание контента стало вполовину приятнее, чем половина игроков ожидала.

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