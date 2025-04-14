Лидеры Аргентины, Парагвая и Перу поздравили Даниэля Нобоа с победой

Аргентина, Парагвай и Перу поздравили Даниэля Нобоа с победой на президентских выборах в Эквадоре. Министры и президенты выразили желание укреплять двусторонние отношения и подчеркнули готовность к сотрудничеству в разных сферах.
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