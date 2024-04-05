На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей

Южно-Сахалинский городской суд признал виновным гражданина Таджикистана по делу о взятке. Пресс-служба прокуратуры Сахалинской области отмечает, что подсудимый пытался вручить должностному лицу 200 тысяч рублей.
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