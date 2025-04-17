РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Проектно-изыскательские работы начались на станции метро «Ботанический сад»

По результатам конкурса заключен контракт между подведомственным департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» и АО «Дороги и мосты» на выполнение комплекса работ.

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