Более 700 детей погибли в секторе Газа после ударов Израиля

Такие данные приводит фонд ЮНИСЕФ. «Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и средств массовой информации, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей, и более 8714 человек получили ранения, в том числе более 2450 детей!», - сообщила CNN пресс-секретарь фонда Сара Аль-Хаттаб.