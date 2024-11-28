Гинцбург: разрешение на онковакцину ожидается в январе следующего года

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил РИА Новости, что разрешение на использование разрабатываемой в центре онкологической вакцины ожидается в январе.
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