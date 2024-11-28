Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Извиняться придется всему правительству перед Россией!В Финляндии депут...
  • Михаил Е
    По-моему это совет 70-х годов. А современное давно уже вазелином заменили, сейчас пальмовое - верх природности и экол...Нутрициолог Влади...
  • Eduard
    Аварии есть у всех!Росавиация не наш...

Гинцбург: разрешение на онковакцину ожидается в январе следующего года

Гинцбург: разрешение на онковакцину ожидается в январе следующего года

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил РИА Новости, что разрешение на использование разрабатываемой в центре онкологической вакцины ожидается в январе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх