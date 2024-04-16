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Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре

Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре

Батареи перестанут греть уже на следующей неделе.В Самаре подходит к концу отопительный сезон. Мэр Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому на следующей неделе приостановят подачу тепла в жилые дома.

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