Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Янки, давайте вы там не будите  учить отца . И баста... Не стоит этого делать вам НИКОГДА. А то же можно вам там и б...Победы Украины ка...
  • Eduard
    Украина к вам не входит!Евросоюзу «рано и...
  • Eduard
    Не придется и не уговаривай!Евросоюзу «рано и...

Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов

Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов

Крупные российские производителей пищевой продукции просят Минсельхоз не поддерживать предложение Минпромторга об обязательстве укладываться со всей продукцией в нормативы ГОСТов, которые на данный момент носят добровольный характер, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Александр Гуреев
Зассали пидары.
Ответить
20 час.
наверх