Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов

Крупные российские производителей пищевой продукции просят Минсельхоз не поддерживать предложение Минпромторга об обязательстве укладываться со всей продукцией в нормативы ГОСТов, которые на данный момент носят добровольный характер, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
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