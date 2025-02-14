Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов

Крупные российские производителей пищевой продукции просят Минсельхоз не поддерживать предложение Минпромторга об обязательстве укладываться со всей продукцией в нормативы ГОСТов, которые на данный момент носят добровольный характер, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.