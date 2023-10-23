СК заинтересовался инцидентом с женщиной, которую зажевало в лифте в Нижнем Тагиле

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области начало проверку происшествия, в котором женщину с грудничком в коляске зажевало в неисправном лифте в одном из подъездов Нижнего Тагила.
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