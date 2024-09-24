В мрачной тьме далёкого будущего сурового настоящего есть только война. Как говорили древнеримские товарищи, мир – это передышка между войнами.
Роджерс: Время воинов
Комментарии
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Семен Демин
Грозный.
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8 час.
Семен Демин
Да, третья мировая неизбежна.
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Нет, Грозный, по-моему, с бородой был! А, вообще-то, никто, видимо, толком не знает - кто это. Вы говорите Грозный, ПандовРихтер - Траян.... Наверное, будут и еще какие-то версии.... Может, Македонский?
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6 час.
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