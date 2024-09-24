Роджерс: Время воинов

ИК

Иосиф Калинин

Нет, Грозный, по-моему, с бородой был! А, вообще-то, никто, видимо, толком не знает - кто это. Вы говорите Грозный, ПандовРихтер - Траян.... Наверное, будут и еще какие-то версии.... Может, Македонский?