В Челябинской области закрывают ковидные центры

За медицинской помощью обращается все меньше южноуральцев. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, специальные «ковидные» поликлиники, которые были открыты в период подъема заболеваемости, с понедельника 14 марта прекращают свою работу.
За медицинской помощью обращается все меньше южноуральцев. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, специальные «ковидные» поликлиники, которые были открыты в период подъема заболеваемости, с понедельника 14 марта прекращают свою работу.
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