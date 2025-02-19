Mash: сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию

Telegram-канал Mash сообщает, что сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию. Как указывается в материале, кофейная сеть нацелилась на места Stars Coffee, владельцами которого являются рестораторы Антон Пинский и Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати.