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Mash: сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию

Mash: сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию

Telegram-канал Mash сообщает, что сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию. Как указывается в материале, кофейная сеть нацелилась на места Stars Coffee, владельцами которого являются рестораторы Антон Пинский и Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати.

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