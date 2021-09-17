За калужских депутатов в Госдуму голосуют в Германии и в Израиле

За кандидатов, баллотирующихся в депутаты Государственной думы РФ от Калужской области, смогут отдать свои голоса граждане России, проживающие в Германии и в Израиле, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужский облизбирком.