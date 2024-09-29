Подзаряжаемые гибриды Toyota будут называть по-новому: что изменится?

Японцы внесли некоторые изменения в наименования своих моделей. Так, со следующего, 2025-го, модельного года все подзаряжаемые гибриды Toyota будут «маркироваться» общеупотребимой для автомобилей с силовой установкой данного типа аббревиатурой PHEV.