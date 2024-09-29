НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

Подзаряжаемые гибриды Toyota будут называть по-новому: что изменится?

Подзаряжаемые гибриды Toyota будут называть по-новому: что изменится?

Японцы внесли некоторые изменения в наименования своих моделей. Так, со следующего, 2025-го, модельного года все подзаряжаемые гибриды Toyota будут «маркироваться» общеупотребимой для автомобилей с силовой установкой данного типа аббревиатурой PHEV.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх