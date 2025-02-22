Украина: самоубийство или..?

Свежие новости говорят о том, что Зеленский идет в ва-банк и ставит на создание антитрамповской коалиции в Европе и продолжения вооружённого конфликта с Россией с максимальной опорой на европейских «ястребов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии