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Татар-информ

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Российские пятиборцы выиграли командный чемпионат мира в Китае

Российские пятиборцы выиграли командный чемпионат мира в Китае

Фото: www.pentathlon-russia.ru Российские спортсмены стали победителями командного первенства на чемпионате мира по современному пятиборью в Гуйяне.

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