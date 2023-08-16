Гвардиола выиграл 36-й трофей в тренерской карьере и 15-й – за 7 лет в «Ман Сити»

«Манчестер Сити» под руководством каталонского специалиста взял Суперкубок Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти.
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