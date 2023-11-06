Экипаж не справился с расчетом топлива // Росавиация разобралась с посадкой самолета в поле

Стали известны детали отчета Росавиации, составленного по итогам расследования причин происшествия с Airbus A320 «Уральских авиалиний», который 12 сентября этого года направлялся из Сочи в Омск, но в итоге совершил аварийную посадку на пшеничное поле почти в 200 км от Новосибирска.