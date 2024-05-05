В пасхальных богослужениях в Москве приняли участие 2 млн верующих

В Москве в праздничные и предпраздничные дни богослужения по случаю Пасхи посетили 2 млн человек, об этом рассказал Виталий Сучков, начальник департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.
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