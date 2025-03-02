Lenovo представила серию дополнительных экранов для расширения ноутбука ThinkBook 16p Gen 6Представленный некоторое время назад компанией Lenovo ноутбук Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 был разработан с учётом возможности повышения его функциональности за счёт подключаемых модулей.