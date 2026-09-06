«Торпедо» из Владимира уступило «Луки-Энергии» 1:2

Владимирец Константин Попов забил гол с пенальти, но этого не хватило для победы: «Торпедо» уступило «Луки-Энергии» со счётом 1:2.
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