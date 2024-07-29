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Тихий переворот в Белом доме. О чём шепчутся олигархи?

Тихий переворот в Белом доме. О чём шепчутся олигархи?

Maik Meyer/Keystone Press Agency/GloballookpressВчера 3,2K прочитали В то время как на Западе интересанты активно распространяют слухи о кончине Джо Байдена, в администрации США, судя по всему, уже произошёл тихий госпереворот.

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