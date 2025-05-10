Песков отреагировал на заявление Мерца о перемирии на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о неоднозначных заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил надежду на установление тридцатидневного перемирия на Украине уже на этих выходных.
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