ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в пгт Чкаловское Харьковской области, через которое резервы ВСУ направлялись под Купянск

Российские войска нанесли удар по объекту противника в Чугуевском районе Харьковской области. Российские ракеты поразили цель в пгт Чкаловское, что юго-восточнее Харькова.
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