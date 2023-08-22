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ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в пгт Чкаловское Харьковской области, через которое резервы ВСУ направлялись под Купянск

ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в пгт Чкаловское Харьковской области, через которое резервы ВСУ направлялись под Купянск

Российские войска нанесли удар по объекту противника в Чугуевском районе Харьковской области. Российские ракеты поразили цель в пгт Чкаловское, что юго-восточнее Харькова.

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