Якушев выдержал соблазн легкой славы

Владимир Якушев впервые в статусе врио секретаря Генсовета ЕР участвовал в пиар-мероприятии партии. И имел возможность громкими заявлениями попробовать сработать на рост партийного рейтинга в Единый день голосования.
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