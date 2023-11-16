В Пермском крае сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в тяжком преступлении

В дежурную часть отдела МВД России по Соликамскому городскому округу поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов частного сектора, расположенного в северной части города, обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями.
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