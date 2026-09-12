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Позитив для оптимистов

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Украинский бюджет дошёл до предела

Украинский бюджет дошёл до предела

  Жители Украины рискуют остаться без денег, так как бюджет страны «дошёл до предела». Министр финансов Марченко рассказал, что правительство откладывает часть выплат из-за острой нехватки средств.

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