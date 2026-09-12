Украинский бюджет дошёл до предела

Жители Украины рискуют остаться без денег, так как бюджет страны «дошёл до предела». Министр финансов Марченко рассказал, что правительство откладывает часть выплат из-за острой нехватки средств.
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