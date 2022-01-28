Больше всего краж в 2021 году зарегистрировано в Алматы

Почти 22 тысячи человек попались на кражах в стране, из них 85% составляют безработные. Аналитики energyprom сообщили, что в региональном разрезе 20,8% всех краж зарегистрировали в Алматы: 12 тысяч случаев — на 18,2% меньше, чем годом ранее.