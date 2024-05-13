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Клопп о 3:3 с «Виллой»: «Победа от нас ускользнула – я даже не понял, как они сравняли счет. «Ливерпуль» был действительно хорош, ребята показали выдающийся характер»

Матч 37-го тура АПЛ завершился со счетом 3:3. «Ливерпуль» дважды пропустил в концовке матча при счете 3:1 в свою пользу.

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