Рязанцев приглашают на показ фильма «Архипелаг» под открытым небом

В Верхнем городском саду Рязани 12 июня состоится лекция Героя России, Почётного полярника Михаила Малахова и директора Рязанского музея путешественников Александра Капитанова «Экспедиции Рязанского музея путешественников и РГО на Шпицберген».
В Верхнем городском саду Рязани 12 июня состоится лекция Героя России, Почётного полярника Михаила Малахова и директора Рязанского музея путешественников Александра Капитанова «Экспедиции Рязанского музея путешественников и РГО на Шпицберген».
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