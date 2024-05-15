В Петербурге задержали внучатого зятя, отобравшего у блокадницы выплаты ко Дню Победы и 1,5 млн за «красивую жизнь»

В Петербурге полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в грабеже 84-летней пенсионерки. В ходе расследования сотрудники заподозрили, что задержанный обманывал бабушку своей супруги уже несколько лет.
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