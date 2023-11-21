7 декабря пройдёт матчевая встреча по боксу «Динамо» — ЦСКА, посвящённая 100-летию клубов

7 декабря в Москве Федерация бокса России совместно с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» и «Центральным спортивным клубом армии» (ЦСКА) проведёт матчевую встречу между спортсменами обществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии