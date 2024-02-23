Овечкин набрал очки в десяти матчах НХЛ подряд, впервые с 2018 года

REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports Российский форвард и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые за шесть лет набирает очки в десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
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