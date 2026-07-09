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62ИНФО | Новости Рязани

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За сутки в Рязанской области родилось 25 малышей

За сутки в Рязанской области родилось 25 малышей

25 детей появилось на свет в Рязанской области за одни сутки. «Каждое новое рождение — это не только радостный момент для семьи, но и важный показатель для региона», – подчеркнула пресс-служба минсоцзащиты Рязанской области.

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