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Макаллистер: «Не вижу причин, почему Месси не должны вручить «Золотой мяч»

Макаллистер: «Не вижу причин, почему Месси не должны вручить «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал шансы нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси выиграть «Золотой мяч» в этом году.

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