В Хабаровске из-за коронавируса на неделю закрыли алкомаркеты

В соседствующем с Приморьем Хабаровском крае ввели локдаун. С 4 по 12 ноября закрываются торговые центры, развлекательные, культурные объекты и алкомаркеты, сообщает ИА UssurMedia.
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