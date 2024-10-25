Истерика в Южной Корее: «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду»

Южная Корея, вошедшая во вкус самого оголтелого милитаризма, рискует не заметить тот край пропасти, который отделяет её от полета в небытие Власти Республики Корея рассматривают предложение о поэтапном ужесточении позиции по поставкам оружия на Украину в ответ на гипотетическое появление Корейской народной армии в зоне специальной военной операции.