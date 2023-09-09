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Моди использовал на G20 табличку с надписью «Бхарат», а не «Индия»

Моди использовал на G20 табличку с надписью «Бхарат», а не «Индия»

Табличку с надписью «Бхарат» для обозначения своей страны в ходе первой сессии саммита «Большой двадцатки» использовал премьер-министр Индии Нарендра Моди 9 сентября, свидетельствуют кадры с его выступления, переданные агентством France-Presse.

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