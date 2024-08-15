Сколько «химии» содержится в магазинной курице и вредна ли она

Во многих странах мира, в том числе и в России, курятина — один из самых главных продуктов питания. Согласно статистике за 2022 год, количество потребляемого мяса курицы составило 35 килограммов на человека.
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